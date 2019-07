“Il sindaco pescatore” – La storia di Angelo Vassallo con Ettore Bassi

Mercoledì 17 luglio alle ore 21 presso lo chalet delle feste di Pontinvrea andrà in scena la storia di Angelo Vassallo “Il sindaco pescatore” interpretato da Ettore Bassi.

“Sono orgoglioso e fiero che il mio Comune grazie al presidente della Pro Loco Valentina Malfatto e al vicesindaco Gianni Pastorino possa ospitare questo spettacolo che ripercorre la vita di Angelo Vassallo fino alla sua tragica uccisione per mano ancora sconosciuta – afferma il sindaco Matteo Camiciottoli – Oltre ad invitare tutti i cittadini, i giovani e le famiglie mi auguro che ci siano tante fasce tricolore per testimoniare la vicinanza a Dario Vassallo, fratello di Angelo che continua a battersi per avere giustizia”.

“Quella di Angelo è la storia di un uomo che ha deciso di lasciare il suo lavoro per dedicarsi alla sua comunità, come tanti amministratori soprattutto nei piccoli Comuni, con onestà e senso del dovere e dello stato, lo stesso stato che ancora oggi non è riuscito a dare giustizia alla memoria del ‘sindaco pescatore'”, conclude il primo cittadino.