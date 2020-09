“Il silenzio”: lectio magistralis sulla spiritualità e il senso sociale con Moni Ovadia

Finale Ligure. Nell’ambito delle iniziative per celebrare il centenario dell’incoronazione della Madonna di Pia domenica 4 ottobre alle ore 20:45 presso l’Abbazia benedettina Santa Maria lo scrittore, regista e attore Moni Ovadia terrà una lectio magistralis su “Il silenzio: dal senso della spiritualità biblica alla perdita di senso sociale nell’oggi globale”.

Con la sua opera Salomone Ovadia, detto Moni, è impegnato da molti anni nel recupero e nella rielaborazione del patrimonio religioso e culturale degli ebrei dell’Europa orientale, tuttavia nel 2013 si è definito agnostico a causa dell’appoggio ad Israele della comunità ebraica di Milano, città in cui ha origini familiari.

Nel 2014, poco dopo la prima tregua “duratura” dall’inizio dell’Operazione Margine di protezione tra Israele e Palestina, ha dichiarato di sostenere i diritti della Palestina e di come l’ossessione per l’antisemitismo e la Shoah, insieme all’ultranazionalismo israeliano, siano strumentalizzati da Israele e dalla destra “reazionaria” dell’attuale primo ministro Benjamin Netanyahu per continuare a colonizzare nei territori palestinesi attraverso la propaganda.