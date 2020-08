“Il silenzio è violenza”: pensieri e sentimenti del fotografo Matteo Musetti

Savona. Un progetto fotografico premiato al Siena International Photo Awards nel 2016, uno dei più importanti concorsi al mondo a cui partecipano fotografi provenienti da più di 160 nazioni con oltre 45.000 immagini: ecco la “Vetrina d’Artista” di Matteo Musetti, che espone un ciclo fondamentale per capire il suo originale “fare” fotografia e dal titolo “Il silenzio è violenza”.

Le immagini parlano da sole: potenti, quasi scenografie davanti cui scorre la vita, non sempre facile, di ognuno di noi. Musetti compie solo le cose in cui crede e quindi fotografie come visioni interiori, reportage ingombranti, denunce, riflessioni, angeli e demoni nel suo universo artistico, che scava nella macerie della cultura contemporanea e nella storia e dentro di sé.

Credo che la fotografia non sia la rappresentazione della realtà ma la raffigurazione di un pensiero e/o di un sentimento molto personale e quindi altrettanto discutibile. La fotografia mostra, non dimostra, il tutto naturalmente secondo me. “Il silenzio è violenza” è un mio viaggio personale, interiore, alla ricerca di mio padre scomparso ormai da diversi anni (anche se sembra ieri). Vagando in questi luoghi abbandonati, la mia mente si nutre dei ricordi che ho di lui e per un istante mi sento a casa. Questa enorme non presenza mi accompagna malinconicamente come un’ombra che si vede, si sente, ma non si può toccare né abbracciare.