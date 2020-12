“Il Sentiero dell’Isola”: da Spotorno a Bergeggi tra panorami mozzafiato

Bergeggi è conosciuta per le sue spiagge e la sua isola, uno dei simboli del Ponente: il sentiero abbraccia il mare circostante con i suoi panorami grandiosi su tutta la Riviera e le meravigliose viste sull’isola da ogni lato. Il percorso parte da Spotorno percorrendo l’antica Via Romana e arrivando al Forte Sant’Elena, dove la vista a 360° è veramente mozzafiato. La discesa con veduta su tutto il golfo ligure si snoda attraverso una rara sughereta sino a tornare al mare.

L’escursione comincerà alle ore 10 da Spotorno e durerà complessivamente fra le 3 e le 4 ore in base al passo (il rientro può avvenire dalla bellissima passeggiata tra Bergeggi e Spotorno in circa 1 ora o mediante il bus con frequenza ogni ora in circa 5 minuti).

Dislivello: 400 metri circa. Equipaggiamento: zaino, scarponi o scarponcini alti, abbigliamento a strati, cappello di lana, occhiali da sole, k-way, 1 ricambio, borraccia e/o termos (2 litri a persona), farmaci personali se necessari, bastoncini da escursione, pranzo al sacco.

È obbligatorio per chi partecipa attenersi alle direttive della guida in ogni momento, che può decidere di escludere dal gruppo coloro che non si attengono alle indicazioni o non saranno in possesso dell’equipaggiamento minimo previsto. Ci si trova al punto di incontro raggiungendolo con la propria auto.