“Il Sentiero della Pineta”: escursione nel cuore verde tra aromi inconfondibili

Il Sentiero della Pineta è un cuore verde in un oceano blu tra Ceriale e Borghetto Santo Spirito. I due borghi ricordano ai più vacanze e spiagge, ad altri un’edilizia non sempre rispettosa del territorio ma tra essi si cela un piccolo tesoro: il Parco del Monte Piccaro, la quintessenza della vegetazione mediterranea, con i suoi aromi inconfondibili e il mare ovunque intorno.

Si cammina in uno dei luoghi più caldi e luminosi della Riviera di Ponente, tra meravigliosi esemplari di pini marittimi, pini d’Aleppo e boschi di erica e poi più sù il maquis e la gariga in un trionfo di colori e profumi sempre diversi a seconda della stagione.

La tappa intermedia è la Madonnina che sorveglia dall’alto la costa: la sensazione è di trovarsi sulla prua di una nave pronta a prendere il largo, il cui albero più alto è il Monte Croce, meta del percorso, dove i panorami sono semplicemente mozzafiato.

Il percorso è piuttosto breve e semplice ma richiede un passo sicuro e presenta alcuni tratti con buona pendenza. L’escursione può essere annullata con anticipo, interrotta o subire cambiamenti in qualsiasi momento in caso di condizioni meteo avverse. È obbligatorio per chi partecipa attenersi alle direttive della guida, che può decidere di escludere dal gruppo coloro che non vi si attengono o non saranno in possesso dell’equipaggiamento minimo previsto.