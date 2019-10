“Il ruolo educativo del padre” con il pedagogista Daniele Novara

Martedì 1 ottobre alle ore 21 all’Auditorium San Carlo, in via Roma, parte la seconda edizione del progetto “Scuola Genitori & We Family!” grazie all’Associazione Immagina Famiglie e con il patrocinio del Comune di Albenga – Assessorato ai Servizi Sociali. La prima serata sarà condotta da Daniele Novara, pedagogista, fondatore e direttore del Centro Psicopedagogico per l’Educazione e la Gestione del conflitto, il quale inaugurerà la rassegna di incontri rivolti alle famiglie e terrà un focus su “Il ruolo educativo del padre. Né autoritario, né amico: c’è un’altra possibilità”.

La figura educativa del papà ultimamente è in crisi e le conseguenze sono rilevanti per la crescita e lo sviluppo dell’autonomia di bambini e ragazzi. La questione è come aiutare i nuovi padri a sviluppare un’azione formativa più specifica che superi i modelli passati ed eviti anche la confidenza eccessiva.

Serve decisamente cambiare marcia e riprendere in mano il ruolo del padre, che dev’essere in grado di fornire una mappa regolativa del vivere, stimolare una crescita attiva e insegnare ai figli ad orientarsi nel mondo. La sua figura, che si confronta con la madre, accompagna nella crescita e soprattutto è capace, quando è necessario, di dire “no”. È importantissima la regolazione paterna in adolescenza, quando i figli vogliono giustamente allontanarsi dal nido materno.

“Siamo molto felici di poter riproporre ad Albenga incontri così importanti – afferma l’assessora Simona Vespo – Le problematiche legate alla genitorialità non vanno assolutamente sottovalutate e avere l’opportunità di parlarne con il dottor Novara offrirà a tutti i genitori che decideranno di partecipare importanti spunti di riflessione”.

Nel 1989 Daniele Novara ha fondato e tuttora dirige il CPP, istituto orientato alla formazione e ai processi di apprendimento nelle situazioni di conflittualità. Ha ideato, progettato e realizzato attività interattive: tra queste la mostra “Conflitti, litigi e altre rotture per ragazzi tra gli 11 e i 16 anni” e gli spettacoli “Anna è furiosa” per bambini e “Cosa vuoi da me, papà?” per adolescenti. Ha inventato vari strumenti educativi e formativi: la Conversazione Maieutica, il Cestino della rabbia, il Cassetto delle tracce e il Diario dei conflitti. Nel 2000 ha progettato un centro educativo a Shtupel (Klina), in Kosovo, per bambini dai 2 ai 5 anni, attivo fino al 2011.

Dal 2002 dirige Conflitti, rivista italiana di ricerca e formazione psicopedagogica. Dal 2004 è docente del master in Formazione Interculturale presso l’Università Cattolica di Milano. Ha ideato una nuova modalità di aiuto nella gestione dei conflitti: il Colloquio Maieutico. Ha ideato il metodo Litigare Bene per insegnare a gestire i conflitti dei bambini. È direttore scientifico della Scuola Genitori, progetto partito da Piacenza ed ora presente in diverse città italiane. È consulente scientifico del Centro di Formazione Professionale Polivalente di Lecco e consulente pedagogico dei nidi e delle scuole dell’infanzia Doremi Baby di Milano.

Il CPP Centro Psicopedagogico per l’Educazione e la Gestione del conflitto di Piacenza è un istituto specializzato nei processi di apprendimento in situazioni di conflittualità ed è operativo su tutto il territorio nazionale. Organizza corsi, seminari e workshop, incontri della Scuola Genitori e sportelli di consulenza pedagogica. Con la rivista Conflitti sviluppa attività di studio e ricerca.