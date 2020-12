Il rap ligure e i suoi protagonisti al Capodanno di GOA-BOA Festival

Il GOA-BOA dà il benvenuto al 2021 con il meglio della nuova scuola rap genovese e ligure e non solo: il festival musicale partecipa infatti al Capodanno di Genova, organizzato da Comune e Regione Liguria, con un contributo al cartellone focalizzato sul rap e i suoi nuovi protagonisti e in onda dopo la mezzanotte su YouTube.

GOA-BOA ha presto svelato un’attitudine volta a precorrere i tempi, dimostrando sempre grande interesse verso i nuovi linguaggi al di là delle mode. Dall’organizzazione a Genova di quello che fu probabilmente il primo evento rap live in Italia, nel 1984, al primo festival italiano quasi interamente dedicato alla trap nel 2017, con artisti diventati oggi cardine della scena musicale quali Tedua, Sfera Ebbasta e Ghali.

Un festival in scena da oltre vent’anni che crede nei ventenni e nelle nuove generazioni di artisti, con un particolare interesse verso quella scena locale che si è presto imposta tra le più prolifiche e apprezzate a livello nazionale.

In linea con quanto proposto nelle sue più recenti edizioni GOA-BOA presenta dunque 20 artisti in un’istantanea generazionale di quanto di meglio si produce in ambito rap oggi a Genova e in Liguria. A far da preziosa cornice il compositore e pianista Alberto Bof, genovese trasferito ormai da tempo a Los Angeles, collaboratore di Lady Gaga per la colonna sonora di “A star is born” e Leo Gassman, vincitore di Sanremo Giovani, e ultimo discendente di una famiglia che con la Superba ha da sempre un forte legame.

Riflettori dunque puntati su IZI, sull’onda dei consensi per il suo ultimo disco “Riot”, e per i suoi compagni di strada Disme, Vaz Tè, Bresh, Guesan, ormai lanciatissimi grazie ai positivi riscontri ottenuti su scala nazionale per i nuovi dischi. Spingono dal basso Olly, le Radici Urbane, Gorka (anche lui fuori ora con “Magic Bus”) e i giovanissimi Lil Scar, Sayf, Vago, Jerry, Kuruk, spesso coadiuvati da Eames (Alberto De Scalzi) con il suo Room Studio.

Tutti artisti giovanissimi tra i 17 e i 25 anni ma con produzioni discografiche all’attivo già di alto profilo e consolidata fan base oltreché popolarità. Grande attesa naturalmente anche per Alfa e Anna, entrambi giovanissimi ma con numeri e prospettive oramai da veri big.