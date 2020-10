Il progressive dei Nero di Marte e il postmetal dei Nona Decima Morta alla Raindogs House

Savona. Venerdì 16 ottobre alle ore 21:30 alla Raindogs House, al secondo piano delle Officine Solimano, va in scena il concerto Experimental/Prog/Deathmetal/Psych dei Nero di Marte. Opening con la musica diy Doom/Postmetal dei Nona Decima Morta di Genova, nata nel 2018.

Dal 2012 i Nero di Marte creano musica sperimentale contaminata dal progressive, il death metal, la psichedelia e la musica contemporanea. La dissoluzione di queste diverse influenze crea degli spazi in cui dissonanza, melodia, sogno e claustrofobia vengono accostati in maniera istintiva e viscerale.

Dopo aver rilasciato il suo album di debutto nel 2013 sotto l’americana Prosthetic Records, la band viene chiamata da Luc Lemay dei leggendari Gorguts per un tour assieme a loro e Origin in Nord America. Dopo il successo degli show in Nord America ritorna in studio nel 2014 per registrare il secondo album “Derivae”, che uscirà in autunno sempre su Prosthetic Records.

Dopo cinque lunghi anni di lavoro e cambiamenti completano la scrittura e la registrazione del loro nuovo album “Immoto”, uscito a gennaio per l’etichetta Season of Mist. Un album sicuramente ambizioso, sperimentale ed epico che racchiude un tema comune in tutte le sue canzoni: creare uno spazio immobile e trasformativo all’interno di noi stessi e da cui creatività, azioni e relazioni possono manifestarsi in maniera significativa.

Apertura porte ore 20. Ingresso 10 € con tessera ARCI. Per prenotare basta inviare un’email fino alle ore 21:30 della sera del concerto, inserendo come oggetto “Prenotazione e nome della band”.