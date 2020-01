“Il primo concerto della vita” – Ostetrica e musicoterapeuta per le donne in gravidanza

Un’opportunità per mamme e papà in attesa per cominciare a dedicare del tempo di qualità a se stessi e al proprio bambino.

Un incontro adatto a qualsiasi donna, poiché “composto” su misura sulla persona da un’ostetrica e una musicoterapeuta, che con le loro competenze e un pianoforte vi accompagneranno nel percorso nascita con un’attività diversa dal solito.

L’iniziativa si terrà presso lo studio di musicoterapia in via dei Mille 3 a Savona.