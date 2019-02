“Il primo concerto della vita” – Musica d’insieme per la gravidanza

Quattro incontri in collaborazione con l’Associazione Nascita & Dintorni per fare esperienza, apprendere tecniche ed essere consapevoli per prepararsi all’evento nascita. Tecniche come il movimento perineale, la gestione del respiro come meccanismo molto personale, ed altro ancora, unite all’esperienza del suono, inteso come movimento fisico-percettivo-emotivo, portano all’ascolto profondo.

Il bimbo nel grembo materno vive già in armonia con il concerto della vita: il suo mondo è ricco di suoni, ritmi e sensazioni già a poche settimane di gestazione. Il pianoforte verrà suonato attraverso l’improvvisazione dettata dai ritmi di ogni mamma, e la musica che si crea momento per momento diventerà un concerto a più mani (mamma – bimbo – papà).

Tutti i martedì alle ore 11 presso lo studio della musicoterapeuta Anna Boesso in via dei Mille 3 a Savona. La prenotazione è obbligatoria.

Info e prenotazioni:

ostetrica Grazia Agostino 3472494967

musicoterapeuta Anna Boesso 3495288715