Il pop rock demenziale dei Gem Boy invade Savona

Venticinque anni e non sentirli per i Gem Boy, il noto gruppo originario di Bologna conosciuto per i suoi brani e rivisitazioni tutte a tema demenziale, che si esibirà sabato 18 maggio al The Tube di via Famagosta.

Già esibitasi a Savona ai tempi dello storico Ju Bamboo, la band emiliana si è fatta conoscere grazie al suo mix di musica e irriverenza che dalle rivisitazioni di brani celebri e sigle di cartoni animati giapponesi si è riversata anche nelle canzoni inedite.

Formatisi all’inizio degli anni ’90 per idea del vocalist Carlo Sagradini e del tastierista Giacomo Sfragaro (il quale utilizzava una tastiera GEM), la formazione presto si amplia a sei membri e dal disco di esordio “Amici fidati” del 1992 le pubblicazioni proseguono in una serie di capitoli che da “Orgia Cartoon”, passando per “Internettezza urbana” e la partecipazione a sei edizioni di “Colorado Cafè”, fino al recente “Quelli che… Orgia Cartoon”, ha portato ai Gem Boy sempre più consensi e affluenza ai loro show.

A seguire dj set a tema fino alla chiusura