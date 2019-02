Il “poeta ironico” Guido Catalano presenta “Tu che non sei romantica”

Martedì 26 febbraio alle ore 18 alla Libreria Ubik di Savona il “poeta ironico” più seguito oggi in Italia, l’istrionico, il divertente, il funambolico, l’affabulatore Guido Catalano terrà una presentazione animata del suo nuovo esilarante romanzo “Tu che non sei romantica” (Rizzoli editore). Introduce il poeta Silvio Straneo.

Giacomo Canicossa, poeta professionista vivente, di donne ne ha già perse due: Agata, che tre anni fa è partita per le Lontane Americhe, e Anna, che se n’è andata da dieci giorni e gli ha lasciato soltanto una pianta di ficus. Certo, il lavoro va bene: ha un contratto con una grande Casa editrice, una editor pazza che lo chiama giorno e notte e un romanzo segreto ad alto tasso di romanticismo con cui spera di vincere il Premio Strega.

Ma che senso ha il successo quando manca l’amore? La solitudine è tale che Giacomo inizia a soffrire di allucinazioni: nel suo salotto è comparso un bambino in pigiama, con grandi occhiali e una strana passione per la chimica, che si nutre solo di pizza e Nesquik. Insomma, c’è di che preoccuparsi. Ma Giacomo sa che per tutti i problemi c’è una soluzione infallibile: la fuga. Così scappa a Roma, sedotto dal mondo dorato del cinema.

Dopo il successo di “D’amore si muore ma io no”, “Ti amo ma posso spiegarti”, “Piuttosto che morire m’ammazzo”, “Ogni volta che mi baci muore un nazista”, Guido Catalano torna al romanzo con una storia piena di baci, di poesia, di gatti, di sguardi, ma anche di guerra e di paura, di sesso e di magia. E amore, ovviamente: di amore ce n’è così tanto che perfino tu – proprio tu, tu che non sei romantica – non riuscirai più a farne a meno. Altrimenti che razza di storia sarebbe?