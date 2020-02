Il poeta dialettale Mario Traversi presenta il libro “Mestè de ‘na votta”

Mercoledì 26 febbraio alle ore 18 alla Feltrinelli Point, in via Astengo 9R/11E, a Savona il poeta dialettale varazzino Mario Traversi presenterà il libro “Mestè de ‘na votta” (“Mestieri di una volta”), alla quarta ristampa dopo il successo delle precedenti e su forti richieste e sollecitazioni. Presenterà Giovanni Burzio.

Una carrellata di antichi mestieri liguri, illustrati da Roby Ciarlo, in un ritroso viaggio nel tempo e nello spazio per non dimenticare le nostre radici, legate ad usi e costumi oggi per la maggior parte scomparsi o fortemente ridimensionati.

Cercare, per ricordare il mondo di una volta nella ruota infinita del tempo che scorre implacabile.

L’autore è una vera e propria memoria storica di usi e costumi: vincitore di numerosi concorsi e destinatario di importanti riconoscimenti, è anche scrittore di narrativa e past president dell’Associazione Culturale ‘U Campanin Russu.