Il Pitros Duo in concerto al Casino di Lettura

L’Associazione Mozart Savona organizza un nuovo concerto della serie de “I Pomeriggi della Mozart” venerdì 24 maggio alle ore 17:30 presso il Casino di Lettura di via Paleocapa 4. Si esibirà il Pitros Duo, costituito da Luigi Santo (tromba) e Daniela Gentile (pianoforte). In programma musiche di Handel, Goedicke, Mascagni, Piazzolla, Peskin e Gershwin.

Luigi Santo, diplomato in tromba al Conservatorio di musica di Cosenza, è impegnato in numerosi concerti per ensemble di ottoni, oltre che in importanti registrazioni per la Rai. Come solista effettua tournée in Europa, Stati Uniti e Asia, esibendosi con importanti artisti internazionali in prestigiose sale da concerto, tra cui la Ramsey Concert Hall, Georgia University, Athens (Usa); Sala Rimskij-Korsakov, San Pietroburgo; Teatro di Magnitogorsk (Russia); Sala Segovia, Linares (Spagna); Espace Bernanos, Parigi (Francia). Attualmente è docente di Tromba presso il Conservatorio di Musica di Matera.

Daniela Gentile si è diplomata nella Scuola di pianoforte presso il Conservatorio di musica “A. Casella” di L’Aquila, riportando il massimo dei voti e lode. Oltre ad avere eseguito registrazioni per le maggiori emittenti radiotelevisive (Rai 2, Rai 3), ha svolto tournée in Russia, Stati Uniti, Spagna, Slovenia, Romania, Moldavia, Grecia, Germania, Francia, Turchia, Nigeria (al Teatro Nazionale di Lagos) e Ghana (Accra). Si esibisce da solista e con varie formazioni cameristiche, spaziando con repertori che vanno dai classici fino a prime esecuzioni di compositori contemporanei. E’ docente di pianoforte presso il Conservatorio di musica di Bari.

L’ingresso è libero ma i posti sono limitati ed è necessario prenotare.