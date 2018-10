“Il pifferaio di Hamelin” – In scena il Teatro della Tosse

Continuano gli spettacoli per la Rassegna “Tra Sogno & Realtà” sarà in scena “Il pifferaio di Hamelin” del Teatro della Tosse, dalla famosa fiaba dei fratelli Grimm. Un’opera destinata soprattutto ai bambini dai tre anni in sù ma che, come accade sempre in questi casi, risulta gradita ad un pubblico adulto che in qualche modo rivive la sua infanzia.

La trama del racconto è nota. In una città infestata dai topi si presenta un pifferaio che grazie al suono del suo strumento raccoglie tutti i roditori e li porta lontano. Il musicista non viene però ricompensato com’era stato pattuito. Allora prende il suo strumento magico e questa volta rapisce e porta fuori dalla città tutti i bambini. Ci sarà il lieto fine grazie all’intervento di “eroi” pescati direttamente fra il pubblico presente.

Protagonisti della scena sono una valigia ed un baule che narrano la storia di Hamelin con i cittadini e il sindaco, rappresentati con utensili da cucina. C’è poi una coperta di topi. L’opera si fa apprezzare così anche dal punto di vista visivo. Lo spettacolo attualizza la fiaba dei fratelli Grimm senza però snaturarla.

Regia di Enrico Campanati, testi di Emanuele Conte, interprete Alessandro Damerini. La produzione è della Fondazione Luzzati – Teatro Della Tosse.