“Il piccolo chimico” – Laboratorio creativo al Museo dell’Arte Vetraria

Sabato 30 marzo il Museo dell’Arte Vetraria Altarese riaccende la sua fornace per un simpatico momento dedicato ai più piccoli: il laboratorio creativo “Il piccolo chimico” per bambini e ragazzi dagli 8 anni in sù, che si divertiranno a sperimentare le caratteristiche della materia e le sue trasformazioni.

Cosa succede se mescoliamo sostanze diverse? Scopriamo le loro proprietà chimiche facendole reagire. Impariamo a creare gas, soluzioni ed emulsioni che cambiano colore. Analizziamo infine il vetro e le sue materie prime e divertiamoci a ricreare il processo di fusione e di vetrificazione con l’utilizzo di sostanze alimentari.

Dopo l’esperimento liberiamo la nostra fantasia e realizziamo una piccola opera d’arte contemporanea “commestibile”!

Costo: 5 € a bambino