Il pianista savonese Francesco Vichi in concerto a Palazzo Oddo

Sabato 23 novembre alle ore 16:45 al quarto piano di Palazzo Oddo, in via Roma 58, ad Albenga la sezione ingauno finalese dell’AMMI Associazione Mogli Medici Italiani darà vita ad un grande concerto di musica classica con il compositore savonese Francesco Vichi, diplomato in Pianoforte al Conservatorio di Lucca.

Il programma sarà dedicato a musiche di Bach, Mozart, Chopin, Clementi, Beethoven, Casella e Rachmaninoff.

“È la prima volta che la nostra sezione organizza un simile evento: credo per Albenga rappresenti una ‘chicca’ culturale di gran classe”, commenta la presidente Mariangela Borin.

Il concerto è patrocinato dalla Fondazione “Gian Maria Oddi” e dalla Provincia di Savona. La prenotazione è obbligatoria per un massimo di 50 posti di capienza della sala.