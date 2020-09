Il pianista Giorgio Vercillo in concerto a Finale Ligure

Finale Ligure. Doppio appuntamento all’Auditorium Santa Caterina, sempre alle ore 21:15, per l’Associazione Mozart Italia, presieduta da Stefano Velluti e con la direzione artistica affidata ad Elena Piccione. Giovedì 3 settembre alle ore 21:15 il pianista Giorgio Vercillo proporrà un recital solistico con musiche di Chopin, Liszt, Moszkowski e Ravel.

Concertista di fama nota, è presente nel panorama internazionale da oltre quarant’anni e ha al suo attivo centinaia di recital, tra cui anche concerti di musica contemporanea, come ad esempio quello per pianoforte e orchestra di Visvikis, che il compositore francogreco ha composto e ideato per lui. Viene affiancato spesso da direttori e solisti di chiara fama. Pluripremiato in numerosi concorsi internazionali, tra cui il Concours Musicale de France a Parigi. Insignito nel 1988 dalla Commenda Palestrina in Brasile, unico concertista europeo. Nel 2017 riceve il Premio Melvin Jones, la più alta carica dei Lions Club International per i suoi quarant’anni di attività.

Martedì 8 settembre invece sarà la volta del concerto lirico “Omaggio a Puccini”. I posti a sedere saranno circa 90 e saranno distanziati come da normativa antiCovid-19, eccenzion fatta per i nuclei familiari, che potranno sedersi vicino. L’organizzazione ringrazia il Comune e l’Assessorato alla Cultura per il patrocinio e la disponibilità dell’auditorium.