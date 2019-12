Il pianista Francesco Vichi in concerto a Palazzo Oddo

Sabato 14 dicembre alle ore 16:45 al quarto piano di Palazzo Oddo, in via Roma 58, ad Albenga la sezione ingauno finalese dell’AMMI Associazione Mogli Medici italiani invita al concerto di musica classica del maestro e compositore savonese Francesco Vichi, patrocinato dalla Fondazione “Gian Maria Oddi” e dalla Provincia di Savona.

Il programma sarà dedicato a musiche di Bach, Mozart, Chopin, Clementi, Beethoven, Casella e Rachmaninoff. Francesco Vichi si è diplomato in Pianoforte al Conservatorio di Lucca.

“È la prima volta che la nostra sezione organizza un simile evento gratuito: credo che per Albenga rappresenti una ‘chicca’ culturale di gran classe – commenta la presidente Mariangela Borin – Ringrazio la Fondazione Oddi, in particolare Maurizio Natoli per il supporto tecnico all’organizzazione”.

Prenotazione obbligatoria per un massimo di 50 posti.