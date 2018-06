“Il pianista di Yarmouk” al Circolo di Lettura Finalese

Il 14 maggio si è riunito il Circolo di Lettura Finalese nel quale sono state commentate le letture proposte nell’incontro precedente: “L’astrologo quantistico” di Michael Brooks (Bollati Boringhieri), “Le assaggiatrici” di Rosella Pastorino (Feltrinelli), “Quello che l’acqua nasconde” di Alessandro Perissinotto (Piemme) e “La roccia di Brighton” di Graham Greene (Garzanti).

Sono emersi tanti punti di vista su opere e autori ed è stato deciso di mantenere come valide queste letture fino alla riunione di lunedì 4 giugno, l’ultima prima della pausa estiva, periodo favorevole per la scoperta di nuovi libri, sull’unica proposta de “Il pianista di Yarmouk” di Aeham Ahmad (edizioni La Nave di Teseo), presa in considerazione per la sua novità e importanza.

È la storia vera del pianista siriano che ha sfidato le bombe e i terroristi in nome della sua musica. Simbolo dell’inestinguibile volontà dell’uomo di opporsi in ogni modo alla distruzione. Un lungo e pericoloso viaggio via terra, la pericolosa traversata del Mediterraneo, le insidie della rotta balcanica, fino alla nuova vita in Europa dove ha realizzato il suo sogno di artista.

Nato a Damasco l’autore appartiene alla minoranza palestinese in Siria e ha vissuto in un campo di rifugiati con la sua famiglia. Nel 2015 ha dovuto lasciare il suo Paese e si è trasferito in Germania. La sua storia unica e straordinaria racconta qualcosa di quanto sta avvenendo in Europa con l’arrivo dei rifugiati siriani.