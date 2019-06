Il Palio della Tira a Dego

Sabato 15 giugno ritorna a Dego, nell’ambito della 3a edizione del Festival della Passerella, il Palio della Tira.

La manifestazione goliardica, giunta quest’anno alla 8a edizione, vedrà i rioni del paese cimentarsi in una edizione da “Telegatto”. Infatti il tema scelto quest’anno sono “le serie TV”, e ogni rione ha scelto di interpretare con carri allegorici, costumi e intrattenimenti vari un film che ha fatto la storia del cinema.

La manifestazione, che avrà un prologo venerdì alle ore 20:30 presso p.zza Botta con i “giochi dei Rioni”, prenderà il via sabato alle ore 20:00 con la ormai attesissima sfilata con carri appositamente allestiti da ciascun rione e figuranti in costume. Nelle scorse edizioni furono più di 300, con punte fino a 400 persone a sfilare lungo le vie del paese.

Alle 21:00 in piazza. E. Botta, preceduta dalla consegna dei “Telepalioni”, premi ai vari protagonisti della sfilata, i Rioni si contenderanno l’ambito Palio in un’edizione tutta al femminile, infatti a contendersi al vittoria saranno le “Palione”, campionesse nell’arte del mangiare a “suon di morsi” la tira, il tipico panino cotto con all’interno la salsiccia, che come ogni anno sarà di dimensioni notevoli!

Come sempre filo conduttore della manifestazione sarà la goliardia, la sana rivalità tra i rioni che tra sberleffi e prese in giro ancora una volta porteranno i protagonisti e gli spettatori a trascorrere una serata in assoluta allegria e spensieratezza.

Il Palio della Tira, nato quasi per scherzo tra amici nei discorsi al bar sette anni fa, si è ormai consolidato come una delle manifestazioni più attese del panorama valbormidese. L’aspetto forse più importante è l’aver contribuito a rafforzare lo spirito di collaborazione tra i deghesi e l’aver visto nascere splendide amicizie tra i membri dei Rioni, nelle serate passate con la famiglia in compagnia a preparare carri e costumi.