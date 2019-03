“Il Nostro Dialetto” – Il dialetto genovese in scena all’Ambra con i Buio Pesto

Come sarebbe oggi l’Inno Italiano se Goffredo Mameli e Michele Novaro, genovesi doc, avessero deciso di scriverlo in dialetto? Si sono divertiti ad immaginarlo i Buio Pesto, che, dopo aver animato le piazze liguri per tutta l’estate, approdano venerdì 15 marzo alle ore 21 al Teatro Ambra di Albenga con la quarta tappa del tour teatrale intitolato “Il Nostro Dialetto”, spettacolo incentrato sull’uso del genovese come scelta distintiva del gruppo.

Grazie alle loro canzoni e ai “tormentoni” creati nei concerti i Buio Pesto hanno contribuito a diffondere il dialetto in anni in cui era relegato a ruolo di “lingua minore” destinata unicamente al teatro di prosa, al repertorio musicale tradizionalpopolare e alle manifestazioni folkloristiche. Abili utilizzatori delle possibilità espressive fonetiche e metriche del genovese, i Buio Pesto hanno coniato decine di nuovi termini, appartenenti alla modernità, finendo per comporre un vero e proprio “dizionario” virtuale, approvato e apprezzato dagli stessi linguisti ed esperti del dialetto ligure.

Nel recital che i Buio Pesto porteranno in teatro si scoprirà che moltissime parole del nostro dialetto sono semplicemente intraducibili, che in Liguria si usano unità di misura uniche al mondo, che sono state “italianizzate” molte parole dialettali per renderle comprensibili a tutti e che non c’è niente di meglio dell’irresistibile sonorità dei proverbi per insegnare il dialetto ai “foresti”. Inoltre sarà ripercorsa la storia del gruppo (100mila copie vendute dal 1995, 350 canzoni pubblicate, oltre 900 concerti e quasi 1 milione 400 mila di spettatori). Ma niente paura per chi non padroneggia il dialetto “zeneize”! Le canzoni saranno corredate sul maxischermo da didascalie o videoclip.

I sei membri del gruppo canteranno dal vivo su basi musicali, senza strumenti. Il coinvolgimento del pubblico, marchio di fabbrica della band, sarà assicurato da colpi di scena, barzellette e le immancabili gag. Una curiosità: anche il carattere usato nel titolo è “dialettale”: si tratta infatti di un font chiamato “Ligurino”!

