Il Natale religioso in mostra alla caARTEiv

Ritorna caro alla caARTEiv ricordare e celebrare il Natale religioso con creazioni che oltre ad immortalare vita storica e quotidiana valbormidese preservino la memoria della spiritualità perduta nella commercialità dell’evento. Come ogni anno dal 2001 caARTEiv (associazione senza fine di lucro) offre dall’8 dicembre sino al 6 gennaio dalle 9 alle 11 e dalle 16:30 alle 18:30 un angolo di religione oggi divenuta sempre più di nicchia per estimatori, sovrastata dal clamori dell’ateismo, del consumismo e di altre religioni prorompenti che minacciano la pace mondiale per mano di estremisti.

Anche quest’anno è stato pubblicato un calendario artistico in collaborazione con la poetessa Gilda Donolato di Varese e l’artista Simona Bellone con le ceramiche in terracotta dedicate agli animali, disponibile nel negozio Zampa d’Oro di Varese (si ringrazia la sponsorizzazione della Gioielleria Marelli di Varese).

Simona Bellone, presidente e promotrice culturale caARTEiv, ricorda l’eccezionale pubblicazione a tiratura limitata dei sui libri storici e fotografici sui marchesi e principi genovesi Centurione Scotto e Cattaneo Di Belforte, e la storia del Monastero Santo Stefano, ex Castello Centurione, disponibili in esclusiva in sede. Vuole anche regalare agli amanti della cultura un’emozione poetica oltre alla sua arte, perché le tradizioni religiose cristiano cattoliche non vadano perdute, dal titolo “Profumo di Natale”: