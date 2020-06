Il Museo d’Arte di Palazzo Gavotti riapre con i campi estivi

Dal 6 luglio al 28 agosto al Museo d’Arte di Palazzo Gavotti a Savona (Museo della Ceramica e Pinacoteca Civica) sarà attivo tutti i giorni (dal lunedì al venerdì, ore 9 – 13) il campo estivo dedicato ad attività laboratoriali e ludico educative ispirate alle collezioni museali. L’iniziativa è rivolta a bambini e ragazzi di età compresa tra i 6 e i 17 anni.

Art-Camp si propone di sollecitare momenti di socialità e confronto attraverso l’arte. Al fine di consentire la partecipazione a singole giornate o a uno o più moduli ogni settimana sarà dedicata ad attività ludico ricreative (giochi di squadra, caccia al tesoro nel museo, ecc.) e a laboratori tematici differenti, durante i quali si apprenderanno varie tecniche artistiche (linoleografia, collage, stampa, ecc.) e la lavorazione di differenti materiali (ceramica, acquerelli, etc.) partendo dall’osservazione delle collezioni museali e da alcuni albi illustrati.

Al termine di ogni settimana i partecipanti scopriranno il dietro le quinte dell’organizzazione di una mostra, allestendo i pezzi realizzati in una esposizione temporanea e visitabile gratuitamente dalle loro famiglie durante la giornata di sabato.

Il campo estivo verrà attivato con un minimo di 12 partecipanti a settimana e non si potranno accogliere più di 22 partecipanti a settimana. Tutte le iscrizioni verranno accolte in base all’ordine di arrivo. Per maggiori informazioni su costi, modalità di partecipazione e prenotazioni invia un’email a laboratorio@museodellaceramica.savona.it, chiama il numero 3332508815 o visita il sito web Musa.savona.it.