“Il Mondo sulle pareti” – In mostra artisti contemporanei e del Novecento

Domenica 9 dicembre alle ore 11:30 s’inaugura presso la Galleria GULLIarte in corso Italia 201R a Savona la mostra collettiva di Natale dal titolo “Il Mondo sulle pareti”, un allestimento di opere con diversi stili e materiali, dalla pittura classica figurativa a quella contemporanea astratta, dalla grafica disegnata o stampata a quella acquerellata, dal vaso o piatto in ceramica alla scultura della medesima materia, per arrivare ad opere più sperimentali sul legno o sul bronzo fino a quella realizzata tramite stampante in 3D.

Con questa mostra GULLIarte si è sdoppiata con due mostre aperte in contemporanea. Sabato 8 dicembre alle ore 17:30, al piano inferiore, si apre la mostra dedicata ad Aurelio Caminati, un grande pittore eclettico.

La seconda mostra dal 9 dicembre al piano superiore è sviluppata con artisti contemporanei e storici: dal figurativo, con il pittore en plein air Augusto De Paoli con le sue nevicate delle valli del Santuario, agli storici Peluzzi, con le langhe nebbiose ma piene di poesia, alle marine impetuose di Martinengo, passando alle figure di personaggi malinconici di Agostani o ironici di Caldanzano. I contemporanei astratti sono nomi conosciuti al mondo dell’arte nazionale e internazionale: da Moiso, con i suoi colori materici che sferzano la tela, alla poesia onirica di Giannici alla plasticità sulla materia argillosa di Negri, Sipsz, Plaka, Lorenzini.

GULLIarte ha voluto anche mettere in visione una collezione privata di artisti di livello internazionale: Schifano, Biggi, Spoerri, con le loro opere magiche da scoprire con il loro linguaggio astratto ma definibile con emozioni, scaturite nell’osservarli nella loro unicità. “Il Mondo sulle pareti” è tutto questo, è arte, è una mostra per avvicinare chi ama questo mondo attraverso tutte le sue forme, stili e periodi.

La galleria è aperta tutti i giorni in orario 11 – 12:30 e 15:30 – 19:30 tranne il lunedì mattina.