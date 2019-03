Il mondo contadino di ieri e oggi protagonista a “Storie Andoresi”

C’era una volta la Valle degli Oleandri, ovvero l’Andora contadina di un tempo, che sarà protagonista del nuovo appuntamento della rassegna “Storie Andoresi” in programma venerdì 8 marzo alle ore 17:30 a Palazzo Tagliaferro. Il percorso dagli anni ’50 ai giorni nostri tratterà vari temi: dal ruolo femminile alle tecniche di coltivazione, passando per le tradizioni religiose e contadine. In sala, mentre i relatori parleranno, Giuseppe Cavenenghi realizzerà dal vivo un cesto con le metodologie tradizionali.

Come sempre a parlare saranno gli andoresi, i testimoni dell’epoche passate, ma anche cultori dei sapori di un tempo e agricoltori contemporanei. Gli interventi saranno accompagnati come sempre dallo scorrere di immagini d’epoca e dai ricordi del pubblico.

Fra i relatori Giovanni Puppo, presidente della COA, Anna Bianco, direttrice COA, Giorgio Guardone, presidente della Coldiretti, lo spedizioniere Ambrogio Gagliolo, l’esperto del pesto Simone Peirano, Marco Gagliolo del Comitato Promozione della Cipolla Belendina, gli olivicoltori Marco Giordano e Alberto Petrucco, il cestaio Giuseppe Cavenenghi e don Sandro Marsano.

“L’incontro sarà un affascinante viaggio nel tempo nella vallata di Andora: la piana ricca di uliveti, in cui si coltivava anche il grano, lascia il posto all’ortofrutticoltura a carattere commerciale e successivamente anche alla floricoltura all’aperto e in serra per arrivare all’importante produzione di basilico dei giorni nostri”, afferma l’assessora alla Cultura Maria Teresa Nasi.