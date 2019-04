Il mondo animale nella mostra personale di Sara Maggi

Dal 20 al 25 aprile presso il New Café Moroni, in via san Pietro 39, si terrà la mostra personale dell’artista Sara Maggi dedicata al mondo animale. L’osservatore rimarrà coinvolto dall’atmosfera in cui sono immerse le figure che, ritagliate dal fondo, sembrano emanare suggestioni sonore come eco smorzati e rumori diffusi e compatti.

Caratterizzate da uno scenografico sfondo nero, le figure si staccano quasi a tuttotondo dall’atmosfera circostante suggerendo forze straordinarie, vuoti sonori, sospiri, sguardi e ruggiti muti. È con la tecnica acrilica che Sara Maggi torna a Finale Ligure, dove già presso il palazzo mostre dell’Oratorio dei Disciplinati in Santa Caterina aveva dato la sua particolare revisione de “I sette peccati capitali”.

Vernissage: sabato 20 aprile alle ore 18 con la presenza dell’artista