Il monaco benedettino Ildebrando Scicolone presenta il nuovo Messale Romano

Savona. Esce in questo mese di settembre la terza edizione del Messale Romano in lingua italiana, pubblicata dalla Fondazione di Religione Santi Francesco d’Assisi e Caterina da Siena in un unico formato.

L’Ufficio Liturgico della Diocesi di Savona Noli offrirà un’occasione per conoscerne le principali novità venerdì 18 settembre alle ore 21 nella Cattedrale Nostra Signora Assunta.

In questa sede si terrà infatti l’incontro pubblico di presentazione affidato a Ildebrando Scicolone, preside emerito del Pontificio Istituto Liturgico Sant’Anselmo di Roma e monaco benedettino del Monastero Beato Dusmet di Nicolosi (Catania).