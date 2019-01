“Il mio amico Giorgio Gaber” – Spettacolo di teatro canzone di e con Gian Piero Alloisio

Domenica 10 febbraio alle ore 17 presso il Teatro Defferrari di Noli Gian Piero Alloisio andrà in scena con uno spettacolo di teatro canzone in ricordo di Giorgio Gaber dal titolo “Il mio amico Giorgio Gaber”, con canzoni di Gaber – Luporini e Alloisio – Gaber.

Ogni volta che ne ha parlato pubblicamente, Giorgio Gaber ha definito Alloisio “il mio amico Gian Piero”. A quindici anni dalla scomparsa dell’inventore del Teatro Canzone Alloisio ricambia l’affettuoso omaggio con un tributo specialissimo.

Nel settembre 2017 Gian Piero Alloisio ha pubblicato “Il mio amico Giorgio Gaber” (UTET), un libro pieno di nuovi aneddoti divertenti e commoventi e di fatti mai pubblicati che ci raccontano, soprattutto, Gaber come persona. Gaber a casa, Gaber in famiglia, Gaber in camerino, Gaber con i suoi musicisti e i suoi tecnici, Gaber con Luporini, Battiato e Guccini. Gaber e Alloisio alle prese con iniziative culturali coraggiose e tragicomiche insieme. Un Gaber non sempre da solo sul palco, ma autore, con lo stesso Alloisio, per altri artisti come la moglie Ombretta, Arturo Brachetti, Enzo Jannacci. Gaber regista e produttore. Gaber, curioso e spaesato, alle prese con l’universo femminile. Questo tributo affettuoso a un uomo non superficiale, che nacque come spettacolo nel 2013, torna sul palcoscenico con rinnovato entusiasmo.

Gli ingredienti, oltre alle 240 pagine del libro (che nel frattempo è stato accolto con estremo favore da tutta la stampa italiana), sono le tantissime canzoni evocate dal racconto: canzoni di Gaber-Luporini ma anche canzoni scritte da Alloisio, Gaber e Guccini per il mitico spettacolo Ultimi viaggi di Gulliver, canzoni che appartengono a periodi e stili musicali molto diversi: da La ballata del Cerutti a Ora che non sono più innamorato, da La strana famiglia a La libertà, da L’illogica allegria a Non insegnate ai bambini, il commovente brano- testamento dell’artista.

Ingresso: 10 €

Bigliettazione dalle ore 16 presso il teatro