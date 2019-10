Il Mercato Riviera delle Palme debutta in Val Bormida: shopping a cielo aperto a Carcare

Un nuovo appuntamento per il Mercato Riviera delle Palme: domenica 6 ottobre dalle 8 alle 19:30 in piazza Cavaradossi a Carcare sarà (anche in caso di maltempo) il giorno del “debutto” del consorzio in Val Bormida con il patrocinio del Comune di Carcare e di Confcommercio Savona.

Una straordinaria giornata di shopping a cielo aperto con i migliori ambulanti della Liguria, che presentano le loro nuove collezioni autunno – inverno 2019 – 2020: abbigliamento uomo e donna, pelletteria, borse, intimo, scarpe e biancheria per la casa e non mancherà il caratteristico banco della farinata.

“Il bilancio dell’estate appena conclusa è altamente positivo: soprattutto a Pietra Ligure e Finale Ligure, le ultime due date in ordine di tempo, abbiamo riscontrato un’affluenza di pubblico ottima – spiega Richard Biffi – Carcare è un test molto importante perché ufficializza il nostro ingresso nel territorio della Val Bormida, dove fino a oggi non eravamo mai stati”.

“Abbiamo una clientela fidelizzata che ci apprezza. Un luogo che ci accoglie sempre in un modo strepitoso è la Darsena di Savona e abbiamo un ottimo seguito a cavallo tra il Levante Savonese e Genova, nella zona di Varazze e Cogoleto – prosegue Biffi – Inoltre abbiamo riscontrato un bel successo nelle recenti date del Medio Ponente Savonese”.

“In generale il pubblico apprezza molto la qualità dei prodotti di abbigliamento uomo e donna e della pelletteria ma tutti i nostri banchi hanno successo per il loro perfetto equilibrio di qualità, assortimento, prezzi e offerte. In più c’è quel ‘tocco speciale’ tutto ligure dato dal banco della farinata, sempre molto apprezzata”, conclude Richard Biffi.