Domenica 1° settembre dalle ore 8 alle ore 19:30 grande occasione di shopping a cielo aperto a Pietra Ligure con il Mercato Riviera delle Palme.

In via della Repubblica i migliori ambulanti della Liguria vi aspettano con una innumerevole selezione di banchi: abbigliamento, pelletteria, scarpe, articoli per la casa, merceria, intimo, bigiotteria, fiori, profumeria, giocattoli e alimentari.

Il mercato si svolgerà anche in caso di pioggia.