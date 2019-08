Il Mercato Riviera delle Palme a Finale Ligure

Domenica 8 settembre dalle 8 alle 19:30 sul lungomare Migliorini a Finale Ligure tornano le imperdibili occasioni di shopping del Mercato Riviera delle Palme, manifestazione organizzata in collaborazione con Confcommercio e che da sempre si distingue per l’elevata qualità dei suoi prodotti e riunisce i migliori operatori del settore per dare vita ad una vivace e colorata “festa degli acquisti” in grado di fare la gioia di tutti gli appassionati.

Abbigliamento uomo e donna, pelletteria, intimo, borse, biancheria per la casa, scarpe ma anche cibo con un banco pescheria e uno dedicato alla farinata: questi sono solo alcuni degli articoli che sarà possibile trovare in vendita a prezzi convenienti nelle numerose bancarelle presenti.

Il Mercato Riviera delle Palme è pronto a regalare a tutti una giornata di shopping in un clima di allegria e spensieratezza, anche in caso di pioggia). Per seguire tutte le novità e maggiori informazioni è possibile visitare la pagina Facebook “Mercato Riviera delle Palme”.