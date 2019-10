“Il medico di Brassens” inaugura il 38° anno dell’Unitre

Sabato 26 ottobre alle ore 16:30 all’ex Chiesa Anglicana lo spettacolo “Il medico di Brassens” inaugura il 38° anno di attività dell’Unitre di Alassio, associazione di promozione culturale e sociale che fa parte dell’Associazione Nazionale Università delle Tre Età con sede legale a Torino.

Il programma di quest’anno comprende 27 corsi e 13 laboratori presso la sede in via IV Novembre 2 ad Alassio, 9 corsi e 4 laboratori presso la sezione di Andora al piano terra di Palazzo Tagliaferro. Sono previste anche attività collaterali quali conferenze, visite guidate ed escursioni organizzate dai docenti in relazione alle tematiche affrontate nei corsi, uscite a teatro.

I corsi sono aperti a tutti: unico requisito aver compiuto 18 anni.