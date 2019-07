Il Manogaya Leta Quartet in concerto ad Albissola Marina

Mercoledì 31 luglio alle ore 21:30 nella prossima tappa del percorso estivo “Mercoledì in Pozzo Garitta”, organizzato dal Circolo degli Artisti di Albissola Marina, si esibirà nuovamente il Manogaya Leta Quartet (in caso di maltempo il concerto si svolgerà all’interno del Circolo degli Artisti).

Il gruppo vocale si forma nel 1961, quando quattro studenti liceali milanesi scoprono la comune passione per il canto della tradizione popolare non solo italiana. Dal 1964 iniziano le prime esibizioni pubbliche. Nel 1966 prendono il loro nome da un antico inno augurale bizantino slavo che significa “molti anni felici”. Seguono anni di concerti televisivi, tournée europee e la pubblicazione del loro lp Old time religion. Partecipano al Festival Jazz, concerto in mondovisione e incidono dischi.

Nel 1988 festeggiano venticinque anni di concerti. Nel 2011 il quartetto riceve la benemerenza dell’Ambrogino d’Oro dal Comune di Milano, in occasione dei cinquant’anni di attività. Nel 2012 e 2014 incidono due nuovi album comprendente anche canzoni della tradizione milanese.

Recentemente sulla loro storia il critico musicale Andrea Pedrinelli ha scritto un libro contenente anche due loro cd. Quattro voci e quattro amici uniti da 58 anni di esperienze vissute insieme, che continuano ancora la loro avventura musicale, dimostrando inoltre un grande affetto nei confronti di Albissola Marina.