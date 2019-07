Il “Manifesto Sovranista” di Paolo Becchi apre la rassegna “Sotto l’archetto”

Lunedì 8 luglio alle ore 21:15 nella piazzetta adiacente al Parco degli Aviatori Paolo Becchi apre l’edizione 2019 della rassegna “Sotto l’Archetto”, promossa dal Comune di Andora in collaborazione con MWAY Communication e con la direzione artistica del giornalista Cristiano Bosco. Come ogni anno, grazie ad una accurata selezione dei libri scritti da importati esponenti del mondo del giornalismo, dell’università, della politica e della cultura, Bosco porta all’attenzione del pubblico temi di attualità con un taglio mai banale.

Certamente interessante si preannuncia l’incontro con il professor Becchi, che presenta al pubblico il libro “Manifesto Sovranista” (Giubilei Regnani, 2019) e “Italia Sovrana” (Sperling & Kupfer, 2018). Partecipa all’incontro Diego Pistacchi de Il Giornale della Liguria. Scrive Becchi nel “Manifesto Sovranista”:

“Il confronto politico futuro non sarà più tra destra e sinistra ma tra coloro che accettano la globalizzazione e coloro che invece intendono contestarla. Globalisti contro sovranisti, sì, perché essere contrari alla globalizzazione oggi significa recuperare l’idea di nazione attribuendo però a questo concetto un nuovo significato. Diciamo pure che si sta riproponendo, in termini filosofici, un nuovo confronto tra Hegel, che per primo nella storia del pensiero occidentale pose il problema della questione ‘nazionale’, e Kant, come erede di un certo illuminismo giuridico. Una nuova idea di nazione, direi, e una nuova idea di Stato nazionale. Demondializzare significa rinazionalizzare”.