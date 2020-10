“Il lungo viaggio attraverso gli esperimenti della Scienza”: laboratori interattivi a Savona

Savona. I Giovani per la Scienza riprendono le attività scientifiche in presenza nell’anno scolastico 2020 – 2021. Dal 15 al 21 ottobre al Palazzo del Commissario si terrà la quinta edizione del consueto appuntamento “Savona: i Giovani e la Scienza”.

I soci presenteranno i loro esperimenti realizzati con molta cura e dedizione durante l’anno. Mentre in passato l’associazione ha presentato gli esperimenti costruiti nell’arco dell’anno accademico e dato che il Covid-19 l’ha obbligata a sospendere le proprie attività dal vivo, quest’anno l’esperienza dei visitatori sarà di trovarsi di fronte a veri e propri work in progress in cui potranno farsi coinvolgere e notare il metodo scientifico applicato sul campo.

L’evento nasce da una collaborazione tra l’associazione e il Festival della Scienza di Genova, di cui costituisce l’anteprima savonese, con l’appoggio di importanti enti istituzionali. Il pubblico potrà accedere all’iniziativa dal lunedì al venerdì dalle 14:30 alle 18.30, sabato e domenica anche al mattino dalle 10:30 alle 12:30. L’inaugurazione si terrà il 14 ottobre alle ore 16 nella Sala della Sibilla (è necessario confermare la presenza via e-mail).