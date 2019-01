Il linguaggio dei sogni – “Sul sonno e sul sognare”

Venerdì 25 gennaio alle ore 21 presso l’Associazione Archeosofica in corso Tardy e Benech 41/43R a Savona inizierà il ciclo dedicato al linguaggio dei sogni con l’incontro “Sul sonno sul sognare” con relatrice la dottoressa Sissi Pisano. Lo studio del sogno è sin dalla notte dei tempi un particolare strumento per la conoscenza di se stessi. Nell’assenza di veglia ordinaria, la coscienza indaga ed è informata sui mondi dell’aldilà e su se stessa mediante i sogni, quindi fra le trame oniriche con il loro fitto simbolismo si aprono nuovi confini.

Ma come è fatto un sogno? Dormire e sognare significa la stessa cosa? Il sogno e il sonno, benché strettamente associati, si distinguono laddove in un corpo dormiente le funzioni mentali rimangono produttive e alimentate dalla parte più profonda e inconscia di noi stessi. Il sognatore vive un’esperienza di vita che si colora di impressioni visive, sensazioni e pensieri in apparenza non coordinati tra loro di cui comunemente non resta che un volatile ricordo.

Nel sogno capita di vedere immagini, sentire suoni, formulare dialoghi, tutte attività della mente in riferimento ai cinque sensi, ma si provano anche emozioni, gioie e angosce. Il sogno è definito come lo stato di coscienza durante il sonno e lo si potrebbe descrivere come il nostro modo di immaginare e di pensare quando si dorme, è un pensare a livello inconscio. Il sogno svolgendosi senza il controllo della nostra volontà, ci rivela con i suoi simboli tutto quello che reprimiamo o che non vogliamo fare trapelare quando siamo svegli, diventando una proiezione della quale noi stessi siamo sia il regista che lo spettatore e ci racconta con immagini, ora chiare ora oscure, quello che si agita nel nostro intimo.

La modalità con cui ci approcciamo ai sogni, cambia totalmente il loro significato per la nostra esistenza; pochi infatti, sono coloro che considerano il sogno come una porta da varcare per conquistare un carattere, una coscienza e un sapere nuovi. È da questo viaggio che si possono scoprire i tesori dell’anima, un viaggio che molto ha in comune con quello che tutti gli uomini devono affrontare al termine della propria esistenza.

È in questo senso che gli antichi greci narravano, nella propria mitologia, di Tanatos personificazione della morte, figlio della Notte e di suo fratello gemello Hypnos, lasciando intendere quanto di affine ci fosse tra il sogno e la morte stessa. Lo studio approfondito dei sogni è interessante per il cercatore della Verità, perché attraverso l’autoanalisi dei sogni possiamo vedere dentro noi. Possiamo dunque pensare che i nostri sogni potrebbero guidarci verso i confini più lontani che ci separano dall’Eternità?