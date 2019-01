Il linguaggio dei sogni – Incontro “I sogni premonitori”

Venerdì 1 febbraio alle ore 21 presso la sezione di Savona dell’Associazione Archeosofica in corso Tardy e Benech 41/43R si concluderà il ciclo dedicato a “Il linguaggio dei sogni” con l’incontro dal titolo “I sogni premonitori”.

È forse la categoria di sogno più complessa, criticata, discussa ma al contempo più affascinante e misteriosa. Il sogno premonitore per definizione è un sogno che contiene all’interno della trama onirica un simbolismo che talvolta tradotto, talvolta preso esattamente per come si palesa, rivela al sognatore/interprete esperto, qualcosa che deve ancora avvenire. In poche parole, parla del futuro.

Sulla scia delle innumerevoli testimonianze del passato, nel settembre 2016 è stata avviata un’indagine su uno dei principali social network, dove veniva chiesto alle persone se avessero avuto esperienza di sogni premonitori. L’indagine continua e ad oggi hanno partecipato 25 soggetti, di cui 9 uomini e 16 donne, per un totale di 42 testimonianze di sogni premonitori.

Attraverso alcuni di questi racconti si metteranno in luce alcune dinamiche del sogno premonitore. I dati raccolti confermano quello che scrive la letteratura in questo settore? E’ possibile cambiare un sogno premonitore? Quando si fanno i sogni premonitori? Si parlerà di tutto questo venerdì sera.