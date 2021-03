“Il lavoro rende liberi”: le opere del fotografo Pietro Cocco alla Gallery Malocello

Varazze. Da lunedì 15 a domenica 21 marzo l’arte della Gallery Malocello prosegue su Facebook con la mostra “Il lavoro rende liberi (Arbeit macht Frei)” del fotografo Pietro Cocco per un nuovo appuntamento della rassegna “Un Artista a settimana”.

Un successo di visite e critica per l’esposizione personale di Pietro Cocco, tenuta da gennaio a febbraio 2018 in occasione del Giorno della Memoria e con il patrocinio dell’Assessorato comunale alla Cultura e la collaborazione dell’Associazione Artisti Varazzesi, che gestisce la sede nel centro storico.

La rassegna non interrompe così il messaggio socioculturale che il sodalizio promuove e porta avanti a tutto “tondo” fin dalla sua costituzione e soprattutto in tempi di pandemia, in accordo con i propri soci e nel rispetto delle disposizioni emanate dalle competenti autorità.