Il jazz del PercFest torna a Laigueglia con il Rosario Bonaccorso Travel Notes Quartet

Lunedì 6 gennaio alle ore 15:30 in piazza Guglielmo Marconi a Laigueglia si respirerà in anteprima l’aria del PercFest 2020. Non tutti sanno che Rosario Bonaccorso, noto contrabbassista jazz e direttore artistico del festival, è anche cittadino onorario della “perla” della Baia del Sole e nel giorno dell’Epifania torna nella sua Laigueglia portando con sé un concerto straordinario regalo, una “winter edition” davanti al mare.

Il Rosario Bonaccorso Travel Notes Quartet è una formazione composta da quattro stelle del jazz: oltre allo stesso Bonaccorso gli acclamati Fabrizio Bosso alla tromba, Andrea Pozza al pianoforte e Nicola Angelucci alla batteria.

A dieci anni dalla creazione del suo gruppo Travel Notes Rosario Bonaccorso ha deciso di festeggiare in musica questo importante anniversario, organizzando un tour che, oltre a Germania e Austria, toccherà Laigueglia, Perugia, Roma e Bologna. Oltre a Bonaccorso, che ha festeggiato il 2019 con l’uscita del suo nuovo album “A new home” (Jando Music), accolto entusiasticamente da critica e pubblico, il quartetto vede la presenza di altri tre importanti musicisti italiani: l’acclamato trombettista Fabrizio Bosso, tra gli artisti italiani più prestigiosi in campo internazionale, al piano il virtuoso Andrea Pozza e alla batteria un vero fuoriclasse, Nicola Angelucci.

Questo concerto è una reunion in cui si potranno ascoltare di nuovo insieme questi quattro grandi artisti. Sarà una rilettura entusiasmante delle composizioni di Rosario Bonaccorso suonate, registrate e vissute dieci anni fa con questo quartetto e con cui il contrabbassista a partire dal 2010 si è presentato con successo alla critica e al pubblico di tanti Festival italiani ed europei nella sua allora nuova veste di compositore e band leader.

Il concerto sarà l’ottima occasione anche per presentare al pubblico e alla stampa le date della 25esima edizione del PercFest, che si terrà dal 16 al 21 giugno: 6 giorni di grande musica, 12 concerti jazz di livello internazionale e una lunga serie di attività didattiche collegate, come seminari di percussioni e batteria, le mostre d’arte, cucina e musica, corsi per i bimbi sulle spiagge, jam session notturne e quant’altro.

Il PercFest di Laigueglia vanta da oltre vent’anni un nome invidiabile nel panorama dei più importanti festival jazz europei. Nato nel 1996 e supportato con lungimiranza delle varie amministrazioni comunali si avvale fin dagli esordi della direzione artistica del suo ideatore e organizzatore Rosario Bonaccorso. A giugno la rassegna spegnerà sulla torta ben 25 candeline, un traguardo molto ambito e degno di grande rispetto nel panorama delle manifestazioni liguri di livello e nel mondo culturale.