Il guitar hero Fabri Kiarelli live in trio al Soleluna Village

Martedì 27 agosto al Soleluna Village di Albissola Marina si terrà l’evento “Night Fever” con il guitar hero Fabri Kiarelli live in trio. Dalle 21 royal buffet, poi si balla a bordo piscina con set revival e superhit a cura dei dj Carrara e Marco Ooki mentre Davide Riccardi sempre nello spazio piscina nella pista latinmusic mixa i successi salsa, bachata, merengue e reggaeton.

Fabrizio Chiarelli, in arte Fabri Kiarelli, è chitarrista, cantante, bassista, compositore, produttore e arrangiatore. Al Soleluna Village suonerà in trio con Alberto Bollati al basso e Gianka Gilardi alla batteria. In scaletta classici del pop rock internazionale, inclusi brani di Sting, Prince, Van Halen, Eagles, Queen, Marvin Gaye e Led Zeppelin.

In carriera è stato turnista, fra gli altri, per Pino Scotto, Umberto Smaila, Dolcenera e Tricarico. Ha fatto parte della reunion dei The Trip, gruppo cult del prog rock italiano, del Trio Terrana del noto batterista americano Mike Terrana, e con gli ex New Trolls Gianni Belleno e Maurizio Salvi del progetto UT New Trolls, riproponendo live il repertorio più prog della famosa formazione genovese.

Dal 2001 è il leader della rock band Mister No con cui ha all’attivo oltre 1500 concerti in superclub come Alcatraz, Thunder Road e Live Club. Dal 2017 è coinvolto nel progetto Guitar Show, dedicato alla storia della chitarra rock, dividendo il palco con Maurizio Solieri, Federico Poggipollini (Ligabue), Luigi Schiavone (Enrico Ruggeri), Enrico Zapparoli (Modà) e altri.