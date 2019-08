Il Gruppo Teatrale “Don Bosco” in scena nella commedia “Pua in ti euggi”

Dopo averla presentata con successo il 28 luglio nel piazzale della Polisportiva San Nazario giovedì 22 agosto alle 21:15 nel Giardino delle Boschine a Varazze il Gruppo Teatrale “Don Bosco” ripropone la commedia dialettale “Pua in ti euggi”, spettacolo in tre atti comici di Luciano Borsarelli, per la rassegna estiva “Teatro in Giardino”.

I personaggi e gli interpreti sono Steva Tagliavacche – Gianni Way; Marinin; so muggè – Margherita Alipede; Erminia, so figgia – Barbara Ponte; Sofia, a servetta – Elvira Todeschi; Costantino Segalerba – Paolo Guido; Bonafede, so muggè – Teresa Bolla; Federico, so figgio – Matteo Rebagliati; u barba Roberto – Filippo Ghigliazza; un Camè – Eugenio Rusca. Le luci e l’audio sono a cura di Alessandro Giusto. La regia è di Eugenio Rusca.

Due famiglie genovesi di umili origini, Droghiere e Besagnin, devono far sposare i figli, quindi ognuna fa credere all’altra cose inventate sperando di fare colpo e riuscire a dare la mano dei figli a persone che credono milionarie. Dopo varie peripezie lo zio Roberto, ignaro delle macchinazioni, fa scoprire l’inganno ma, come si suol dire, “tutto finisce… nel matrimonio”.