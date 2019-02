Il Gruppo Grotte CAI presenta lo Stage di Avvicinamento alla Speleologia

Il Gruppo Grotte del Club Alpino Italiano di Savona organizza lo Stage di Avvicinamento alla Speleologia, che permetterà a tutti di scoprire il fantastico mondo ipogeo delle nostre vallate. Lo stage si svolgerà in base alle tecniche e alle regole di sicurezza dettate dalla Scuola Nazionale del Club Alpino Italiano, ente dotato di una commissione didattica e un’esperienza di oltre 60 anni nel campo della speleologia.

L’iscrizione allo stage consente di affrontare al meglio il Corso di Speleologia, l’unico che dà diritto a ricevere l’attestato di qualifica di Speleologo, valido per ogni uso consentito dalla legge. La presentazione del corso si terrà venerdì 8 marzo alle ore 21:15 presso l’Asilo Nido “Le Piramidi” in corso Giuseppe Mazzini 25 a Savona con una serata di proiezione di diapositive e filmati. Nell’occasione sarà possibile anche prenotare la gita di prova di domenica 10 marzo, che consentirà a chiunque di prendere confidenza con l’ambiente ipogeo.

Per partecipare allo stage non è richiesto né una particolare preparazione atletica né essere soci CAI ma solo molta voglia di scoprire nuovi mondi e un’età minima di 15 anni. Le uscite che impegneranno l’intera giornata si svolgeranno sabato 16 marzo palestra in esterno alla ex cava fossile di Borgio Verezzi e domenica 17 marzo in grotta ad andamento verticale. L’attrezzatura tecnica verrà fornita dal Gruppo Grotte CAI Savona: il suo costo di noleggio è incluso nella quota di iscrizione allo stage (35 € per i non soci CAI, 23 € per i soci CAI).