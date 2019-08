“Il grande gigante” per il Cineforum a Molino Nuovo

Il terzo titolo della rassegna in programma giovedì 8 agosto alle ore 21:30 nell’area pedonale di Molino Nuovo è “Il grande gigante”, film del 2016 diretto e prodotto da Steven Spielberg.

Sofia, una bambina che vive in un orfanotrofio a Londra, viene rapita da un gigante, che la porta nel suo mondo, dove vivono altri giganti cannibali. Questi giganti si nutrono di carne umana, soprattutto bambini, ma il gigante che ha rapito Sofia non è come tutti gli altri: il suo nome è GGG (acronimo di Grande Gigante Gentile), è l’unico della sua specie che non mangia uomini e per di più è gentile e simpatico.

Sophie e GGG diventano amici e la bambina aiuta il gigante nel suo lavoro: creare e portare sogni belli ai bambini che dormono.