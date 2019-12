Il gospel del Coro Armonie all’Oratorio San Bartolomeo

TieniViva Gospel Voices organizza la seconda edizione della rassegna “Gospeling – Natale in Gospel”, che porterà nelle piazze, nelle chiese e negli oratori di Varazze quattro spettacoli di cori gospel “made in Liguria” di grande bravura e capaci di coinvolgere il pubblico.

“Il successo dello scorso anno ha dimostrato quanto la musica gospel sappia attirare un pubblico variegato proprio perché essa stessa rappresenta una convergenza di diverse culture e forme artistiche – afferma il maestro Marcello Ghio – Quest’anno abbiamo voluto mescolare il gospel con rock e metal, presentando al pubblico il nostro grande progetto, il Concerto Rock & Gospel”.

Venerdì 3 gennaio alle ore 21 all’Oratorio San Bartolomeo va in scena il concerto del Coro Armonie di Cairo Montenotte. Nato nel 2013 con il compito di animare la celebrazione liturgica domenicale, ben presto aumenta in organico e repertorio, indirizzando il proprio stile sulla christian music. Attratti dal gospel amplia il bagaglio musicale, cercando sempre di ottenere arrangiamenti personali.

Nel 2011 mette in scena l’opera christian rock di produzione propria “Lui!, il cui consenso fa bissare per due anni consecutivi il musical. Oltre al repertorio liturgico il coro esegue brani di musica pop internazionale rivisitati in chiave corale.