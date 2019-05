Il giudice Maurizio Picozzi presenta il libro “Uomini o mantidi?”

Giovedì 16 maggio alle ore 18 nella Sala di Rappresentanza della Biblioteca Civica “F.C. Rossi” il giudice Maurizio Picozzi presenta il suo primo libro “Uomini o mantidi?” (edizioni Araba Fenice), dedicato all’indagine e alle vicende processuali di un caso che fece epoca alla fine degli anni ’80: quello con protagonista Gigliola Guerinoni, condannata per l’omicidio del farmacista e presidente della Cairese Cesare Brin.

Il magistrato ha espresso il desiderio che fosse Cairo Montenotte ad ospitare la prima presentazione del libro: qui ha iniziato la carriera come pretore dal 1975 all 1984 e alla città è rimasto legato da una sorta di affetto romantico e un po’ nostalgico, così come ai cairesi, che ancora oggi lo ricordano come uomo di legge severo ma giusto, gentile e molto preparato.

Una piccola città di provincia che, come dice il sottotitolo del libro, rimase sconvolta da quel delitto atroce e ne osservò nel corso degli anni gli sviluppi giudiziari con enorme interesse e forte coinvolgimento. Dal giudice che condusse le indagini, che fece gli interrogatori, che visse sul campo, più di tutti, gli accadimenti di quei giorni, vengono fuori in questo libro nuovi particolari e retroscena fino ad oggi sconosciuti, così da riportare in primo questa storia mai compiutamente raccontata e mai dimenticata.

La presentazione sarà introdotta dal sindaco Paolo Lambertini e dal giornalista Marcello Zinola, già autore della prefazione del libro. La copertina, appositamente realizzata, è opera di Franco Vespignani, pronipote del pittore della scuola romana Renzo Vespignani, illustratore, tra l’altro, di molte opere fondamentali della letteratura italiana.

Maurizio Picozzi, settantenne, romano, una carriera in magistratura vissuta con vari profili direttivi tra Savona, Chiavari, Acqui Terme, Mondovì e Cuneo, è in pensione da pochi mesi, ma ricopre tuttora l’incarico di presidente della commissione tributaria provinciale di Genova. Il giudice racconta nel libro le indagini che riguardarono la “mantide” cairese, andando oltre le verità delle carte processuali e delle sentenze giudiziarie, facendo emergere aspetti e dettagli emozionali puramente personali, frutto di un’esperienza sul campo che gli causò, sono parole sue, molta sofferenza e richiese un dispendio di energie fisiche e mentali straordinario.