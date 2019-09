“Il giardino del Poeta” di Paolo Anselmo ad Albisola Superiore

Per il secondo anno, l’artista Paolo Anselmo ha inaugurato la mostra di ceramica “Il giardino del Poeta”, adiacente la casa natale del poeta Angelo Barile ad Albisola Superiore in via Colombo 35.

Il giardino, pensato come museo all’aperto, nasce da un progetto dello stesso Anselmo con l’obiettivo di far uscire dal proprio atelier sito in via Isola ad Albissola Marina le sculture realizzate in ceramica e condividerle con tutti.

Il giardino, visitabile dalle 10 alla mezzanotte con orario continuato fino al 30 settembre, segue la scia del “Giardino incastrato” a Celle Ligure, il “Giardino segreto di Madame Cadini” a Finalborgo, il “Giardino del Poeta” di Albisola Superiore e il “Giardino rotondo” di Savona in piazza Saffi.

Tutti i giardini sono registrati su Google Maps.