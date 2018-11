Il Giappone del XVII secolo a Comics Corner

Roberto Recchioni e Andrea Accardi incontrano i lettori a Savona presso Comics Corner in via Verzellino 33R portando “Chanbara il lampo e il tuono”. Il Giappone del XVII secolo torna in libreria con un’epopea cruda e violenta destinata a diventare un classico. Roberto Recchioni scrive una storia tesa e drammatica e per farlo si fa accompagnare dalle magnifiche tavole di Andrea Accardi.

Roberto Recchioni riporta fra le pagine Ichi, lo spadaccino cieco conosciuto come “il giustiziere vagabondo”, che questa volta dovrà affrontare Ryu Murasaki, “il diavolo bianco”, uno spietato ronin che batte la campagna seminando furia distruttrice. Questa volta Ichi chiama a sé i guerrieri Tetsuo, Juno e si unisce a loro anche “la bestia tonante” Dai- suke Nagata, lo spadaccino dominato dall’istinto e dalla forza selvaggia. Perché solo l’irruenza del tuono può sconfiggere la velocità del lampo!

Roberto Recchioni, come un esperto armaiolo di Seki, crea questa storia come la lama di una katana, piega dopo piega, intesse una trama solida e appassionante, perfettamente integrata con i disegni di Andrea Accardi che mostra la sua bravura nel trasformare in arte visiva il periodo Edo. Un connubio preciso in cui disegno e parola si coniugano in una sintonia unica, dimostrando il dovuto rispetto e l’amore per una cultura ultrasecolare, portando la narrazione all’essenziale.

“Il lampo e il tuono” è un capitolo che si può leggere sia molto velocemente sia dedi- candogli tutto il tempo del mondo, in quanto ogni singola vignetta contiene al suo interno una mole incredibile di informazioni da decodificare e citazioni divertenti da scovare.