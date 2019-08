Il Galà della Lirica chiude il Noli Musica Festival

Sabato 24 agosto la lirica sarà protagonista del concerto finale del Noli Musica Festival 2019: sul palcoscenico montato nella piazza Milite Ignoto, la piazza del municipio, vero salotto di Noli, e con la conduzione di Marco Gervino i cantanti Linda Campanella e Matteo Peirone saranno i protagonisti con un programma incentrato su grandi arie della lirica, duetti inediti e brani più moderni. Il concerto sarà un vero spettacolo con l’uso di costumi di scena e verrà accompagnato dal pianista svizzero Daniel Moos.

Linda Campanella e Matteo Peirone sono due delle “anime” che hanno creato e sviluppato il Noli Musica Festival. Linda Campanella è amatissima in Giappone e Cina, avendo cantato nei principali teatri orientali, ma è anche amatissima in Italia per la sua versatilità. Recente applauditissima interprete del ruolo di Gilda nel “Rigoletto” al Castello di Noli. Matteo Peirone è uno degli interpreti più richiesti al mondo nei ruoli di carattere dell’opera ottocentesca. A settembre volerà in Oman per la “Bohème” prodotta dall’Opera di Montecarlo mentre la prossima estate canterà al Festival di Salisburgo nel ruolo del Sagrestano della “Tosca” diretta da Zubin Mehta con Anna Netrebko come protagonista.

Daniel Moos è pianista e produttore, già collaboratore dell’Opera di Zurigo. Ospite d’onore della serata sarà Gianluca Campi, fisarmonicista dalla tecnica sorprendente. Già campione del mondo di fisarmonica virtuosa si alternerà con i cantanti per una serata che vorrà anche essere un momento per ricordare i tanti momenti salienti dei dieci cartelloni fin qui allestiti dal festival.

La stagione appena trascorsa è stata di grande successo. Tutti gli eventi hanno registrato il sold out. Particolare successo per “Opera al Castello” con quattro repliche di “Rigoletto”, sempre esaurite, e i grandi concerti di Ramin Bahrami da solo e in duo con Danilo Rea, curati da Piero Stettini. Per cui l’ultimo concerto in piazza sarà il momento in cui mettere le basi per la prossima stagione 2020, nel decennale del festival.