“Il fondale del nostro mare” – Serata con il campione di immersioni Paolo Cappucciati

Venerdì 5 luglio alle ore 21:30 il Teatro Defferrari ospita una serata dedicata al nostro mare con la proiezione di un filmato videosub relativo ai fondali del Golfo dell’Isola alla presenza dell’autore Paolo Cappucciati, campione di immersioni in apnea e con attrezzatura subacquea sportiva, di cui detiene il record mondiale di permanenza, che commenterà le immagini e risponderà alle domande del pubblico.

Paolo Cappucciati, classe 1955, pratica la pesca in apnea praticamente da sempre ed effettua immersioni con le bombole da ormai 34 anni. Ha fatto di tutto: dal corallaro al raccoglitore di mitili, frutti di mare, vermi; tutte le attività che potevano essere svolte in mare lui le ha sperimentate. Ha disputato il primo campionato individuale nel 1981 e, a seguire, una notevole quantità di campionati di prima e seconda categoria, coppa Europa, due campionati del mondo, due europei e trofei internazionali.

Detiene il record mondiale di permanenza subacquea in mare con attrezzature sportive per immersioni ricreative, quindi non professionali. Questo record che ha richiesto una grande macchina organizzativa: “Una cinquantina di sommozzatori di supporto per un totale di un centinaio di persone che hanno collaborato all’impresa. Attualmente si occupa anche di istruzione e fa corsi di pesca in apnea- Per un determinato periodo è stato titolare di un negozio di attrezzature subacquee. Si diletta anche con la fotosub e con il videosub. Cappucciati, assieme agli altri soci del circolo federale di Spotorno, l’Olimpia Sub, si occupa anche di educazione nelle scuole.

La serata è organizzata dalla Filarmonica Amici dell’Arte di Noli, da sempre attenta nella valorizzazione del nostro territorio e delle persone che si sono distinte nel saperlo raccontare, fissare e promuovere, nell’ambito della stagione estiva patrocinata dal Comune con il contributo degli sponsor.